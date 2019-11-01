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Karadeniz pidesinin ünü ülke sınırlarını aştı

Yaptığı pidelerle sosyal medyada 'Karadeniz pidesi'ni üne kavuşturan Fatih Cemallıoğlu, ülke sınırlarını aşan tat için patent almak istiyor.

İHA | 01.11.2019 - 09:28..
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Karadeniz pidesinin ünü ülke sınırlarını aşmaya başlayacak gibi görünüyor.

Ordu’nun Ünye ilçesinde 20 yıllık pide ustası Fatih Cemallıoğlu, yaklaşık 5 yıl önce girdiği farklı lezzet anlayışı sonucu ‘tatlı’ pide çeşitleri yapmaya karar verdi.

Karadeniz pidesinin ünü ülke sınırlarını aştı

SOSYAL MEDYADA YAYILMAYA BAŞLADI

Bir süre önce hayata geçirdiği tuzlu hamur üzerine tatlı malzemeler ile pide üretimine başlayan Cemallıoğlu, kaymak, muhallebi, irmik, kakao, çikolata, pekmez, kadayıf ve beşamel sos gibi malzemeleri kullanarak farklı lezzetler ortaya çıkarttı.

Usta Cemallıoğlu, tatlı pidelerin sosyal medyada yayılması üzerine patent için Avrupa’dan talep dahi geldiğini belirtti.

Karadeniz pidesinin ünü ülke sınırlarını aştı

BABA MESLEĞİNİ GELİŞTİREREK DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ünye’deki Çınarsuyu Tesislerinde çalışan 37 yaşındaki pide ustası Fatih Cemallıoğlu, Ünye adına Karadeniz pidelerini temsil ettiğini ve tatlı pideler ile güzel bir çıkış yakaladığını ifade etti.

Pide ustalığının baba mesleği olduğunu ve baba mesleğini daha da geliştirerek ileriye taşımak adına böyle bir projeye başvurduğuna değinen Cemallıoğlu, “Bu proje zaten 5 yıl öncesinde aklımdaydı. Belirli bir destek bulamadığımız için hayata geçiremedik. Burada da uygulamaya koyma fırsatım oldu. Ortaya farklı bir lezzet çıkartmayı başardıysak ne mutlu bize.” dedi.

Karadeniz pidesinin ünü ülke sınırlarını aştı

“8 ÇEŞİT TATLI PİDE ÜRETİLİYOR, TALEPLER VE TEPKİLER GÜZEL”

Özellikle kadayıflı ve muhallebili pidelerin çok fazla beğeni aldığına değinen Cemallıoğlu, “Tatlı pizza da çok fazla ses getirdi, talep çok oldu. Tatlı pide çeşitlerimiz 8 çeşide kadar ulaştı. Bunların arasında künefe ile taçlandırdığımız, kendi yapımımız olan muhallebili pide olmak üzere 8 çeşit tatlı pidemiz var. İnsanlar tatlı pide deyince önce çekinebiliyor. Bizim pidemizin özelliği tuzlu hamura tatlı ürünler. Yani fırında tuz ile şekerin karışımı olduğunda ortaya güzel lezzetler çıkıyor. O tadı merak edenler ve tatmak isteyenler buraya geliyor. Talepleri karşıladığımızda ise hayret edici tepkiler alıyoruz. Bu da bizim çıtayı daha da yükseltmemize sebep oluyor.” şeklinde konuştu.

Karadeniz pidesinin ünü ülke sınırlarını aştı

“AVRUPA’DAN PATENT TALEP EDİLDİ”

Tatlı pidelerin sosyal medyada duyulması üzerine Avrupa’dan talep geldiğini ve patent istendiğine değinen Cemallıoğlu, “Ömrümde ilk defa memleketimi temsil etme fırsatı bulduğum için bunun gurur bana yeter. Onun için dışarıya kesinlikle patent vermiyoruz. Özellikle tatlı pizzayı istiyorlar.” ifadelerine yer verdi.

Pideleri tadan vatandaşlar ise çok farklı ve güzel bir lezzet olduğunu belirterek, herkesin muhakkak denemesi gerektiğini ifade etti. Pide denilince akla kıymalı, kuşbaşılı ve peynirli pide geldiğini ancak tatlı pidelerin de bir o kadar lezzetli olduğuna değinen vatandaşlar, lezzetten memnun olduklarını aktardı.

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