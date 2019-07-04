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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Dağdan kopan kaya kütleleri karayoluna yuvarlanırken, ortalık toz bulutu içerisinde kaldı.

DHA | 04.07.2019 - 21:19..
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Artvin'de Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tünel mevkiinde heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu meydana gelen tozun dağılmasının ardından kaya parçalarının, tünelin çıkışını kapattığı ve karayoluna da savrulduğu görüldü.

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

ULAŞIM BİR SÜRE DURDU

Olay nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre durdu. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Taş düşmelerinin yaşandığı alanda bir süre sonra trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Heyelan anında karayolundan geçen sürücüler ise korkulu anlar yaşadı.

Kopmuş Tünel mevkiinde 3 ay önce meydana gelene heyelanda tünelin çıkış kısmı çökmüş, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanmıştı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

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