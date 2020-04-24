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Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti

Medya patronu Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizelinin ayağı, iki yerden birden kırıldı.

İHA |
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Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti

Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti

Rize’nin Taşlık köyünde Hikmet Duysak, oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapmaya kalkıştı.

Televizyon programı 'Survivor' yarışmacılarına özenen ve medya patronu Acun Ilıcalı'ya meydan okurken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak’ın ayağı, iki yerden birden kırıldı.

CANLI YAYINLADI

Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak’ın kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti ViDEO

Bu sırada Duysak'ın oğlu Muhammet’in çığlık attığı da duyuluyor.

Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti

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