Karadeniz usulü 'Survivor' hastanede bitti

Rize’nin Taşlık köyünde Hikmet Duysak, oğlu Muhammet ile birlikte bilyeli tahta arabalarla kayarak şov yapmaya kalkıştı.
Televizyon programı 'Survivor' yarışmacılarına özenen ve medya patronu Acun Ilıcalı'ya meydan okurken yoldan çıkıp yuvarlanan Hikmet Duysak’ın ayağı, iki yerden birden kırıldı.
CANLI YAYINLADI
Kayarken aynı zamanda canlı yayın yapan Duysak’ın kaza anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Bu sırada Duysak'ın oğlu Muhammet’in çığlık attığı da duyuluyor.