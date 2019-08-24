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Karadeniz yaylaları JÖH'lere emanet

Bölgeye yeni terörist grupların sızmaması için 5 ilde eş zamanlı operasyonlar devam ediyor.

DHA | 24.08.2019 - 09:59..
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Karadeniz kırsalında, son 5 yıldır düzenlenen operasyonlarda ağır darbe yiyerek bölgeden temizlenen PKK'lı terörist grupların yeniden bölgeye sızmalarını önlenmek için arazi arama-tarama faaliyetleri yoğunlaştırıldı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timleri Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında yoğun operasyon yürütüyor.

1800 ASKER YAYLALARDA

İlkbaharda başlatılan JÖH ve komandolardan oluşan 1800 askerin katılımıyla sürdürülen operasyonlarda, teröristlerin bölgede daha önceden kullandığı erzak ve sığınakları da tek tek ele geçiriliyor.

Karadeniz yaylaları JÖH'lere emanet

KESKİN NİŞANCILAR GÖREVDE

Operasyonlara insansız hava araçları da destek verirken, Tunceli-Erzincan üzerinden Karadeniz'e yeni terörist unsurlarının sızmasını önlemek için de Gümüşhane ve Giresun kırsalında sınır hatlarına keskin nişancılar konuşlandırılıyor.

Karadeniz yaylaları JÖH'lere emanet

AÇ KALAN TERÖRİSTLER TESLİM OLMUŞTU

Fındık hasadı nedeniyle vatandaşların büyük bölümü yaylalardan köylere inince, JÖH timleri yaylaları da sıkı kontrole aldı. Yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemesi hırsızlığının önlenmesi için sürekli denetim yapan timler, zırhlı araçlar ve termal kameralarla da, sürekli yaylaları gözetliyor. Yıllardır bölgede yayla evlerinden çaldıkları erzak ve yaşam malzemeleri ile kış üstlenmesi yapan teröristler, kış ve bahar döneminde yoğun operasyonlar nedeniyle, daha önceden gömdükleri erzaklara da ulaşamayınca aç kalmış, güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Karadeniz yaylaları JÖH'lere emanet

YENİ SIĞINAKLAR ARANIYOR

Mayıs ayında Giresun’un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK’lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın, bölgede gösterdiği yaklaşık 25 depo ve sığınak tek tek imha edilirken, yeni sığınakların ortaya çıkarılması için de bölgede operasyonlar genişletildi. Arazi arama-tarama faaliyetleri yoğun olarak Giresun ve Gümüşhane kırsalında sürerken, operasyonlarda dedektör bomba arama köpeklerin de yer aldığı belirtildi.

Karadeniz yaylaları JÖH'lere emanet

Karadeniz yaylaları JÖH'lere emanet

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