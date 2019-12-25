taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9398
Euro
6.5953
Altın
1499.56
Borsa
113470.42
Gram Altın
286.206
Bitcoin
42882.56

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü

Karadeniz'de çıkan yangınların 38'i söndürüldü. Yangınlar nedeniyle 260 hektarlık alan zarar gördü.

DHA | 25.12.2019 - 17:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü

Karadeniz'de bir anda şüpheli yangınlar çıkmaya başladı.

Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde iki gündür devam eden yangınlar, hızla yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı.

Yangınlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Bakan Pakdemirli; "Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz.

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü VİDEO

"38 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ"

Bu yangınların çeşidi örtü yangını. 55 yangının 38 tanesi söndürüldü, 15'i kontrol altına alındı, 2'si için çalışma sürüyor.

"260 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Toplam 260 hektar alan zarar gördü."

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü




YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

357
Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul sözlerine açıklık getirdi

306
Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

34
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

165
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

190
Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

Didem Soydan: Sultangazi'de büyüdüm

62
İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

347
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir