Karadeniz'de bir anda şüpheli yangınlar çıkmaya başladı.

Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde iki gündür devam eden yangınlar, hızla yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı.

Yangınlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Bakan Pakdemirli; "Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz.

Karadeniz'de 55 yangından 38'i söndürüldü VİDEO

"38 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ"

Bu yangınların çeşidi örtü yangını. 55 yangının 38 tanesi söndürüldü, 15'i kontrol altına alındı, 2'si için çalışma sürüyor.

"260 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

Toplam 260 hektar alan zarar gördü."











