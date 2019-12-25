taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9348
Euro
6.5902
Altın
1499.56
Borsa
113360.56
Gram Altın
286.17
Bitcoin
43012.16

Karadeniz'de Arap yatırımı artıyor

Karadeniz’in yaylaları ve denizin eşsiz güzelliği, Arap turistler başta olmak üzere yabancıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

İHA | 25.12.2019 - 14:19..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş

Muhteşem yeşilliğin mavi deniz ile buluştuğu Karadeniz'de; Orta Doğu, Körfez, Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Arap turistler, kentin turizm potansiyelini yükseltiyor.

Karadeniz’de özellikle eşsiz yaylaları görmek isteyen Arap turistler, ziyaret ettikleri bölgelerden de gayrimenkul ve arsa yatırımlarına yöneliyor.

Bir yıl içerisinde yaklaşık 100 bin Arap turistin ziyaret ettiği Ordu’da, Arap turistlerin aldığı gayrimenkul satışları da giderek artıyor.

YATIRIMLAR HIZ KAZANIYOR

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Karadeniz’in Arap turistler için bir potansiyel bölgesine olduğuna değinerek, gün geçtikçe yatırımların arttığını söyledi. Yüce, “Arapların bize ilgi göstermesinin sebebi, onlar için bizim bölgemiz bir potansiyel. Bizim bir yanımızda alabildiğine mavi deniz, diğer tarafında olabildiğine yeşillik. Yani dünyanın çok az bölgesinde görülen bir doğa harikası içerisinde yaşıyoruz. Araplar da çöl bölgelerinde yaşadıkları için bizim buralar onlar için ‘hayali bir cennet’ gibi. Bu nedenle de bizim bölgemize yatırım yapıyorlar. Gün geçtikçe Arapların yatırımları daha da hız kazanıyor." dedi.

Karadeniz'de Arap yatırımı artıyor

150'NİN ÜZERİNDE GAYRİMENKUL SATIŞI

Yüce, "Yaklaşık şu anda 150’nin üzerinde bir gayrimenkul alımı gerçekleştirdiler. Özellikle Ünye ve Fatsa ilçeleri ağırlıklı olmak şartıyla, bunların içerisinde konut var, fındık bahçesi alan Araplar var, biraz daha önümüzdeki dönemde ilimiz daha güzel tanıtılırsa, Araplar ve dış yatırımcılar daha fazla gelecek. Arsa olarak da 40’a yakın fındık bahçesi satın aldılar." şeklinde konuştu.

Karadeniz'de Arap yatırımı artıyor

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

Trabzon Belediye Başkanı'nın iş isteyene verdiği cevap

291
Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

Sel sularına kapılan çocuk, yaşadıklarını anlattı

33
İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Prens Philip taburcu edildi

186
Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

Erdoğan'dan Mansur Yavaş - Sinan Aygün talimatı

153
İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

İzmir'de su kesintisinin açığını sağanakla kapattılar

331
İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

İstanbul'da grip salgını nedeniyle hastaneler doldu

63
Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

Esad rejimi: Değişken YPG ile diyalog durduruldu

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir