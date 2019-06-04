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Karadeniz'de bir mahallede iki şehir

Yarısı Ordu diğer yarısı ise Samsun'a ait yol, bölgede oturan yöre halkına bayram namazını iki dakika arayla kıldırtıyor.

İHA | 04.06.2019 - 12:25..
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Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe Mahalleleri arasından geçen yol, iki mahallede de ilginç bir zaman farkı yaşatıyor.

TELEFONDA ŞEHİRLER ARASI KOD KULLANIYORLAR

Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi ile Samsun'un Terme ilçesi Ambartepe Mahalleleri'nin arasından geçen yolda, bir başka evden farklı bir eve geçerken vatandaşlar şehir değiştiriyor. Vatandaşlar birbirleriyle iletişime geçerken ise sabit telefon hatlarından yararlanırken, şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor.

Karadeniz'de bir mahallede iki şehir

"ORDU'DAYIZ İKİ ADIM ATSAK SAMSUN'A GEÇECEĞİZ"

Bayram nedeniyle İstanbul'dan gelen İsa Kışla,"Şu an biz Ordu tarafındayız. Ama iki adım atsak Samsun tarafına geçmiş olacağız. En çok zaman konusunda geç kalan vatandaşlarımız olduğu zaman onlarda en son okunan camiye gidiyorlar." dedi.

Karadeniz'de bir mahallede iki şehir

"2 DAKİKALIK EZAN VAKTİ FARKI"

Samsun'da yaşayan ve bayram için Terme Ambartepe Mahallesi'ne gelen Ali Eroğlu,"Ordu'nun İkizce ilçesi ile Samsun'un Terme ilçesi arasında bir il farkı olduğu için 2 dakika bir ezan ve namaz vakti değişmiş oluyor. Farklı şehirlere bağlıyız ama bir yol üzerinde karşılıklı komşuyuz. Ordu tarafında ezan 2 dakika önce, buradaki ezan ise 2 dakika sonra okunur. Yani burada Terme tarafından Ordu İkizce'ye iki adımda geçebiliyoruz. Burada işin asıl önemli olan ilginç yanı ise karşılıklı evlerimiz olduğu halde alan kodu çeviriyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de bir mahallede iki şehir

Karadeniz'de bir mahallede iki şehir

Karadeniz'de bir mahallede iki şehir

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