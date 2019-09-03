İmar Barışı ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen kişilerin inşa ettiği beton kaçak yapıların yıkımı sürüyor.

Özellikle bu konuda, Doğu Karadeniz yaylalarında çalışmalar yapıldı. Ancak bu kez de bungalov adı verilen tek katlı ahşap yapı furyası başladı.

RİZE'DE VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Beton yapılar gibi yıkılmayacağını öngörenler, birkaç günde yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara bungalav evler inşa ediyor. Rize'de sayıları artan yapılar için Valilik harekete geçti, yasal işlem başlattı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Kaçak ve ruhsatsız yapılarla mücadelemiz devam edecek ve müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Karadeniz'de bungalov ev yapımı arttı VİDEO

BUNGALOV YAPILAR DA YIKILACAK

Yaylacılar, kendi konaklamaları için yapıları inşa ederken, çoğunluğu ise ticari amaçla kiralanıyor. Tutanakları tutulmaya başlanan yapılar için yıkım kararları alınacak. Kararın ardından kaçak ahşap yapılar da yıkılacak.

Bu arada yaylalarda denetimler de artırıldı. Ekipler, yaylaları gezerek yeni kaçak yapılar yapılmaması için denetimlerini sürdürüyor.