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Karadeniz'de dere yatağına yapılan evler yıkılacak

Karadeniz'deki 6 ilde yapılan çalışmalar kapsamında dere yatağına yapılan 1950 bina tespit edildi.

Haber Merkezi | 13.07.2019 - 08:49..
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Karadeniz'de dere yatağına yapılan evler yıkılacak

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Samsun'da dere yatağına yapılan evlerin büyük bir tehlike oluşturması üzerine harekete geçildi.

Bölgede uzun zamandır yapılan çalışmalar sonucunda; dere yataklarına yapılan 1950 ev kayıtlara geçti.

HEPSİ YIKILACAK

Acil durumda olduğu belirlenen bu evlerin yıkım kararı alınması ve ailelerin başka konutlara taşınması için süreç hızlandırıldı.

Dere yatağına yapılan bu evler tek tek yıkılacak ve olası sel felaketlerinde yaşanan can kayıplarının önüne geçilecek.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana gelen sel sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede çekilen fotoğraflarda evlerin dere yatağında olduğunun görülmesi; bu çalışmaları hızlandırdı.

Sel felaketinin yaşandığı bölge havadan görüntülendi VİDEO

Karadeniz'de dere yatağına yapılan evler yıkılacak

Karadeniz'de dere yatağına yapılan evler yıkılacak

Karadeniz'de dere yatağına yapılan evler yıkılacak

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