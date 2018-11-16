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Karadeniz'de doğalgaz sondajı

Batı Karadeniz'de keşfedilen zengin doğalgaz kaynağı için sondaj çalışmaları başlatılacak.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 00:44..
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Karadeniz'de doğalgaz sondajı

Enerji Enstitüsü'nün bildirdiğine göre Türkiye, Batı Karadeniz'de, Romanya ve Bulgaristan'ın yıllardır petrol ve doğalgaz çıkardığı Tuna Bloğu'nda sondaj çalışmalarını başlatıyor.

ROMANYA YILLARDIR ÇIKARIYOR

Sondaj, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan deniz yetki alanlarının birleştiği hatta yakın bir noktada yapılacak. Kaynağını Tuna deltasının yüzyıllık birikiminden alan, basınca dayalı ısıdan kaynaklı doğalgaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu Tuna Bloğu'nda Romanya yıllardır doğalgaz ve petrol çıkarıyor.

SINIRIMIZDA KAYNAK TESPİT EDİLDİ

Romanya'nın neredeyse doğalgaz gelirlerinin tamamını karşılayan Tuna Bloğu'nda Bulgaristan da son zamanlarda faaliyetlerini arttırdı. Türkiye ise çok az bir bölümü Türk deniz sularında bulunan Tuna Bloğu'nda kaynak tespit etti.

SONDAJ BAŞLATILACAK

Barbaros sismik araştırma gemisinin yıllar önce rezerv tespit ettiği Tuna Bloğu enerji sahasının Türkiye bölümünde önümüzdeki dönemde sondaj başlatılacak.

BARBAROS ŞİMDİ DOĞU AKDENİZ'DE

Şu sıralar Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve doğalgaz arama tesisi olan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini tüm hızıyla devam ettiriyor.

Türkiye Petrolleri'nin (TP) sondaj sahası olan bölgede sondaj için mevkii belirleme çalışmaları başlatıldı. Halen Karadeniz'de İğneada açıklarında sismik araştırma faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis sismik araştırma gemisinden operasyonu yapması istendi.

Oruç Reis gemisinin üzerindeki ekipman yetersiz gelince TP, lokasyon belirleme çalışması için yurt dışından bir sismik araştırma gemisi kiralamayı planladı.

Lokasyonun belirlenmesi ardından Tuna Bloğu'nda sondaj başlatılacak.

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