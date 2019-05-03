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Karadeniz'de iki girişimciden elektirk üretimi

Giresun'da iki mucit, küçük akarsuların enerjisini elektriğe dönüştürüyorlar.

AA | 03.05.2019 - 21:28..
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Karadeniz'de iki girişimci, kendi imkanlarıyla imal ettikleri, küçük akarsularda kullanılabilen türbin sisteminin ürettiği elektrikle evleri aydınlatıyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan Ahmet Ayvaz ve Vural Koç, bölgedeki küçük akarsulardan elektrik üretmek amacıyla araştırma yapmaya başladı. Çeşitli kaynaklardan yararlanan iki girişimci, hidroelektrik santrali mantığıyla çalışan türbin üretmeye karar verdi.

Karadeniz'de iki girişimciden elektirk üretimi

3D YAZICI KULLANDILAR

3D yazıcı kullanarak çıkardıkları kalıplara döküm yapan Ayvaz ve Vural, akarsuların debi ve düşüş miktarlarına göre türbin imal etti.

Kurulan sistemde, akarsulardan borular ile türbine düşürülen su, elektrik enerjisine dönüşüyor.

Küçük akarsuların enerjisini elektriğe dönüştürüyorlar VİDEO

"4 YIL UĞRAŞTIK"

Ahmet Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de hidrolik kaynakların bol olduğunu söyledi.
Bölgedeki suların boşa akmaması için girişimde bulunduklarını ifade eden Ayvaz, bu yönde 5-10 evin elektrik ihtiyacını karşılayacak küçük çaplı türbin sistemler geliştirdiklerini kaydetti.

Ayvaz, türbin sistemleriyle ilgili yaklaşık 4 yıl araştırma yaptıklarını belirterek, "Türkiye'de teknik bilgi konusunda veriler yetersiz. Biz yabancı kaynaklardan istifade ettik, internet üzerinden araştırmalar yaptık, parametre ve hesaplamaları öğrendik. Suyun gücüne uygun türbinler yaptık." dedi.
İmal ettikleri türbinlerin talep görmeye başladığını aktaran Ayvaz, "Giresun'da 3, şehir dışında da 4 kişiye bu türbinleri verdik. Giresun'dakilerin kurulumunu da biz yaptık, elektrik üretimine başlandı." diye konuştu.
Ayvaz, küçük akarsular üzerinde kurulan türbinlerin yeteri kadar elektrik üretebildiğine dikkati çekerek, "Lokal bölgelerde boşa akan suların değerlendirilmesi noktasında faydalı bir sistem. Biz ayrıca bu iş için KOSGEB'e de başvurduk, türbin imalatında kendimizi geliştirip daha çok imalat yapmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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