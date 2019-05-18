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Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

Karadeniz'e sızan 'Kawa' kod adlı PKK’lı terörist teslim olmuştu, şimdi 'Aras' kod adlı teröristi yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA | 18.05.2019 - 15:33..
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Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

PKK'lı teröristlerin Karadeniz'e sızdığı bilgisi alan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede terörist bırakmamak için harekete geçti.

Karadeniz’de süren terör operasyonları sonucunda uzun süredir aranan ‘Kawa’ kod adlı PKK’lı terörist, Mehmetçik'in müdahalesine dayanamayarak teslim olmuştu.

SÖZDE KARADENİZ AÇILIM GRUBU

Son yıllarda örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri, PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör arananlar' listesi kırmızı kategoride, 6'sının ise gri kategoride olduğu açıklandı. 3'ü teslim olurken, 4'ü ise sağ ele geçirildi.

BİRİ BÖLGEDE, İKİSİ KAÇTIKLARI TUNCELİ'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Örgüt, geçen yılın yaz döneminde bölgeye 4 terörist daha gönderdi. Adım adım iz süren güvenlik güçleri, bu teröristlerden 1'ini çıkan çatışmada etkisiz hale getirdi. Kaçan diğer 3 teröristten 2'si de Tunceli kırsalındaki operasyonlarda öldürüldü.

Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

ARAS'IN İZİ SÜRÜLÜYOR

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH timleri, kış mevsimi boyunca Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Havaların ısınmasıyla birlikte operasyonlarını yoğunlaştıran JÖH timleri, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü kırsalında PKK tarafından gönderilen Behrüz Düdükkaya'yı yakaladı. Alınan son telsiz kestirmesinde 'Kawa' kod adlı Behrüz Düdükkaya ile terörist Aras Aslan'ın birlikte hareket ettiği belirlendi. Tunceli'ye kaçmak için girişimde bulunan Aras Aslan'ın, operasyonlar karşısında arazide sıkıştığı tespit edildi.

Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

ERZAK BULAMADI, TESLİM OLDU

Terörist Behrüz Düdükkaya'nın aç kaldığı, JÖH timlerinin etkili operasyonları sayesinde örgütten yardım alamadıkları bildirildi. Adım adım bölgeyi tarayan güvenlik güçleri ve insansız hava araçlarının da (İHA) sürekli uçması nedeniyle hareket edemeyen Düdükkaya'nın, yayla evlerinden de erzak çalamadığı için rutubetli soğuk havada sürekli hasta olduğu, ölüm korkusuyla da teslim olmayı seçtiği ifade edildi.

YER GÖSTERMESİ YAPACAK

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu devam eden Behrüz Düdükkaya'nın, bölgede yer göstermesi yapacağı da kaydedildi. Halen bölgede olduğu tahmin edilen terörist Aras Aslan'ın, yakalanması için de gönderilen takviye kuvvetlerle birlikte Ordu, Giresun, Gümüşhane ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar yürütüldüğü bildirildi.

Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

Karadeniz'de JÖH'LER terörist Aras'ın peşinde

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