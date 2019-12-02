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Karadeniz'de kar köy yollarını kapattı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Etkili yağış nedeniyle bölgede, 57 köye ulaşım sağlanamıyor.

DHA | 02.12.2019 - 14:45..
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Doğu Karadeniz'de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, bölgede etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Gümüşhane’de 39, Rize’de 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

OVİT GEÇİTİ KAPANDI

Rize'nin İkizdere ilçesi Ovit Dağı geçidi ise kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Ovit Dağı'nda ulaşım, Türkiye'nin 14.3 kilometre ile en uzun tüneli olan Ovit Tüneli'nden sağlanıyor.


Bayburt'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle Bayburt-Erzurum karayolu Kop Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Karayolları ekipleri, yolda kar küreme çalışması yürütürken, sürücülerin araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi.

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı -1

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı -2





Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı -5

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı -6

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