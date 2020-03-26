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Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü

Kötü hava koşulları nedeniyle pilotu arama çalışması zorlaştı.

AA | 26.03.2020 - 09:17..
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Rusya Savunma Bakanlığı, bir Su-27 savaş uçağının Karadeniz’de düştüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saat ile 20.10'da Karadeniz üzerinde Kırım’ın 50 kilometre açığında Su-27 savaş uçağının planlı uçuş sırasında radardan kaybolduğu ve bir dakika sonra bölgeden acil durum sinyalinin alındığı ifade edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI ZORLAŞTI

Güney Askeri Bölgesi'nden Mi-8 model helikopter ve An-26 model uçağın yanı sıra gemilerin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderildiği aktarılan açıklamada, "İlk bilgilere göre, uçak denize düştü. Pilotu arama çalışması kötü hava koşulları nedeniyle zorlaştı.” bilgisi verildi.

Karadeniz’de Rus Su-27 savaş uçağı düştü

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