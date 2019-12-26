Karadeniz'de tüm yangınlar kontrol altına alındı

Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde üç gündür devam eden yangınlar, hızla yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçramıştı.

4 ilde çıkan 58 orman yangınında, can kaybı yaşanmazken, 280 hektarlık alanda zarar oluştu.

Örtü yangınları adı verilen şüpheli yangına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi.

HEPSİ SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın çalışmalarını incelemek üzere Trabzon'da bulunan Pakdemirli, düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Karadeniz illerimizdeki yangınlarımız bu saat itibarıyla söndürülmüştür. İhtiyaten izlenmeye devam ediliyor. 280 hektar örtü alan zarar gördü, 10 hektarı fındıklık."



