taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.1802
Euro
5.8901
Altın
1221.36
Borsa
94969.08
Gram Altın
203.329

Karadeniz'deki istavrit bolluğu fiyatlara yansıdı

Son dönemlerin en bereketli balık sezonunu geçiren Karadeniz'den, yaklaşık 30 ton istavritin çıkması balıkçıları sevindirdi.

İHA | 30.11.2018 - 15:43..
  1. Haberler
  2. Gündem

Batı Karadeniz Bölgesi’nin önemli limanlarından Zonguldak Alaplı ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavrit avladı. Ağlardan yaklaşık 30 ton istavrit çıktı.

Karadeniz'deki istavrit bolluğu fiyatlara yansıdı

Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına, son iki günde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından bol miktarda istavrit takıldı. Kasalar dolusu balıkla limana dönen balıkçılar, önümüzdeki günlerde istavrit bereketinin devam edeceğini belirtti.

Karadeniz'deki istavrit bolluğu fiyatlara yansıdı

SEZON BEREKETLİ GEÇİYOR

Balık sezonunun hareketli geçmesine balıkçılardan da güzel yorumlar geldi. Balıkçılar, "Sezon bereketli iyi geçiyor. Palamuttan sonra şimdi istavritle hareketlilik oldu. İstavritle beraber daha iri balıklar çıkmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Karadeniz'deki istavrit bolluğu fiyatlara yansıdı

İSTAVRİT 20 LİRADAN 10 LİRAYA DÜŞTÜ

Denizde yaşanan balık bolluğu tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Fiyatların günden güne ucuzladığı tezgahlarda istavrit 20’den 10 liraya  kadar düştü.

Karadeniz'deki istavrit bolluğu fiyatlara yansıdı

Karadeniz'deki istavrit bolluğu fiyatlara yansıdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da deprem

Yalova'da deprem

241
Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

Başkan Erdoğan'la tanışmak isteyen Arjantinli kadın

70
2019'da zam oranları belli oldu

2019'da zam oranları belli oldu

451
Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

Şenol Güneş: İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor

51
TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

TSK’da Ardışık Arama Sistemi kullanan 300 kişi bulundu

31
Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

Hatay Belediye Başkanı Suriyelilerin gitmesini istiyor

392
Bolu Dağı'nda kar

Bolu Dağı'nda kar

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir