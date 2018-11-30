Karadeniz'deki istavrit bolluğu fiyatlara yansıdı

Batı Karadeniz Bölgesi’nin önemli limanlarından Zonguldak Alaplı ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda istavrit avladı. Ağlardan yaklaşık 30 ton istavrit çıktı.
Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçıların ağlarına, son iki günde yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından bol miktarda istavrit takıldı. Kasalar dolusu balıkla limana dönen balıkçılar, önümüzdeki günlerde istavrit bereketinin devam edeceğini belirtti.
SEZON BEREKETLİ GEÇİYOR
Balık sezonunun hareketli geçmesine balıkçılardan da güzel yorumlar geldi. Balıkçılar, "Sezon bereketli iyi geçiyor. Palamuttan sonra şimdi istavritle hareketlilik oldu. İstavritle beraber daha iri balıklar çıkmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.
İSTAVRİT 20 LİRADAN 10 LİRAYA DÜŞTÜ
Denizde yaşanan balık bolluğu tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı. Fiyatların günden güne ucuzladığı tezgahlarda istavrit 20’den 10 liraya kadar düştü.