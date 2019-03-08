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Karadeniz'in kadın balıkçılarının zorlu mesaisi

Rize'nin Pazar ilçesinde Karadeniz'in hırçın dalgalarına aldırış etmeden "Vira bismillah" diyerek denize açılan kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor.

AA | 08.03.2019 - 05:44..
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Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçılık yapan kadınlar, Karadeniz'in hırçın dalgalarına aldırış etmeden aile ekonomisine katkı için denize açılıyor.

Kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi amacıyla Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 150 bin liralık "Av Araçlarının Kadın Eliyle Tamiri ve Donanımı Konusunda Uzman İşgücü" projesi başlatıldı. Rize'nin Pazar ilçesinde inşa edilen tamir atölyesinde, aralarında balıkçılık ile uğraşanların da bulunduğu 20 kadın, yaklaşık bir yıl boyunca balık ağı tamiri eğitimi aldı.

Eğitimin tamamlanmasının ardından ağları tamire başlayan kadınlara, birçok bölgeden iş gelmeye başladı. Kadınlar artık Gürcistan'ın Batum kentinden Samsun'a kadar olan bölgeden gelen balıkçı ağlarına şekil veriyor.
Tamirhanede çalışan kadınlar, aylık 2 bin-2 bin 500 lira gelir elde ediyor.

Karadeniz'in kadın balıkçılarının zorlu mesaisi

BALIK SATARAK EV LERİNİ GEÇİNDİRİYORLAR

Kadınlardan bazıları ayrıca balıkçılıkla uğraşan eşleri ve çocukları ile denize açılarak Karadeniz'in bereketinden rızıklarına düşeni almaya çalışıyor. Bir gün önceden ağlarını denize seren kadın balıkçılar, öğle saatlerine yakın kıyıya çıkarak ağlarına takılan, barbun, istavrit ve mezgitleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Karadeniz'in kadın balıkçılarının zorlu mesaisi VİDEO

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