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Karadenizlinin 'ağaç kondu' evine ilgi

Artvin'in Arhavi ilçesindeki 16 metrekarelik ev, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

DHA | 07.01.2019 - 12:21..
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Arhavi ilçesi Kamilet Vadisi'nde arıcılıkla geçimini sağlayan Musa Can, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri Mençuna Şelalesi yolu üzerindeki gürgen ağacının gövdesine, 16 metrekarelik ahşap ev yaptı.

15 BİN LİRA HARCADI

Yerden 5 metre yükseklikte bulunan ve merdivenle ulaşılabilen ev, 15 bin liraya mal oldu. Ev, şelaleyi görmek için bölgeye gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, fotoğrafladığı evi, sosyal medya hesaplarından 'ağaç kondu' notuyla paylaşıyor.

Karadenizlinin 'ağaç kondu' evine ilgi

Karadenizlinin ağaç kondu evine ilgi ViDEO

"İSTEYENLERE KİRALAYABİLİRİM"

Ağaçta ev hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini anlatan Musa Can, "Eskiden bölgede arıcılıkla uğraştığımız için kovanları bu tür ağaçların gövdelerine koyardık. Çok eskilerden böyle ağaç evimiz vardı. Bu evi de bundan esinlenerek yapmaya karar verdim. Bu sayede anılarımı da bu evle yad etmiş olacağım. Henüz tam olarak bitmedi. Zaman buldukça uğraşıp bu hale getirdim. Yaz döneminde inşallah bitecek. Burada ben de vakit geçireceğim. Çok ilgi görüyor. Gelenler beğeniyor. İsteyenlere kiralayabilirim. Herkesi bu muhteşem doğayı ziyaret etmeye bekleriz." dedi.

Karadenizlinin 'ağaç kondu' evine ilgi

"DOĞAYA VE AĞAÇLARA ZARAR VERMEDEN YAPMIŞ"

Mençuna Şelalesi'ne gelen Ali Genç, ağaç gövdesinde yer alan evi gördüklerince şaşırdıklarını belirterek, "Manzara denildiği kadar varmış, hayran kaldık. Bu kış gününde doğanın tadını çıkarıyor; ama burada bir şey dikkatimizi çekti. O da ağaca yerleştirilen ev. Doğaya ve ağaçlara zarar vermeden ev yapmış. Ovadan geldiğimiz için tabi ki fotoğrafını da çektim. Böyle bir evde doğayla iç içe yaşamak isterdim." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Cantürk Altun da, "Arkadaşların tavsiyesi üzerine geldik. Geldiğimize de değdi. Ağaç gövdesinde evi muhteşem bulduk. Helal olsun; adam ağaca ev yapmış, çatısı var, her şeyi var. Keşke bu tür evde yaşama fırsatımız olsa." dedi.

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