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Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

Ayvalık ilçesinde düzenlenen Karadut Hasat Şenliği’ne katılan ilkokul öğrencileri, karadutları dallarından koparıp yerken, elleri ve yüzleri boyanınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

İHA | 06.05.2019 - 16:41..
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ramazan Bağkazan isimli bir üretici, içinde bin karadut ağacı bulunan 'Benim Babam’dır' adını verdiği bahçesinde geleneksel Karadut Hasat Şenliği düzenledi.

Şenliğe katılan Altınova ilkokulu ile özel bir anaokulunun öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte karadutları dallarından koparıp yemenin keyfini yaşadı.

ÖĞRENCİLER DUTTAN NELER YAPILDIĞINI ÖĞRENDİ

Dutları kopardıkları elleri ile ağızları kırmızı ve mor renge boyanan öğrenciler, eğlenceli bir gün geçirdi . Öğrenciler, boyanan elleri ve ağızlarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Karaduttan yapılan şurup, reçel, pekmez imalatı gerçekleştiren Ramazan Bağkazan, her yıl düzenlediği hasat şenliğine gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler


Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

Karadut Hasat Şenliği'nde renkli görüntüler

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