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Karadzic'e müebbet cezası Bosnalıları sevindirdi

Bosna Savaşı'nda Sırpların liderliğini yapan Radovan Karadzic'in temyiz davasında müebbet hapse mahkum edilmesi, Boşnak kurban yakınlarının yüreğine adeta su serpti.

AA | 21.03.2019 - 09:28..
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Karadzic'e müebbet cezası Bosnalıları sevindirdi

İnsanlık tarihinin en karanlık savaşlarından biri olan Bosna'daki savaşta (1992-1995) yakınlarını kaybeden çok sayıda Bosnalı, Karadzic'in temyiz davasını, Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması binasında soluksuz takip etti.

40 YIL YEMİŞTİ, MÜEBBET ALDI

Acılı aileler, ellerinde yakınlarının fotoğraflarıyla beklemeye koyuldu. Temyiz Konseyi'nin, 2016'da verilen 40 yıl hapis cezası kararını bozarak Karadzic'i müebbet hapse mahkum etmesinin ardından kararı duyan kurban yakınları, sevinç gözyaşlarını gizleyemedi.

Karadzic'e müebbet cezası Bosnalıları sevindirdi

''7 ŞEHİRDEN DAHA SOYKIRIM HÜKMÜ ALMALI''

Savaşın başladığı 1992'de büyük katliamların yaşandığı Prijedor şehrinden Indin Cehic ise Karadzic'in, Srebrenitsa dışındaki diğer yedi şehirde de "soykırım" suçundan hüküm giymesi gerektiğini söyledi.

Cehic, "En nihayetinde çıkan bu karardan memnunum. Ben de yedi ay boyunca üç farklı toplama kampında esir tutuldum. Sırpların amaçları için neler yapabileceklerine şahit oldum." dedi.

Karadzic'e müebbet cezası Bosnalıları sevindirdi

''BUGÜN GÜNEŞLİ BİR GÜN''

Kurban yakınlarından Satko Mujagic de müebbet hapis cezası kararının, mahkeme salonunda alkışlarla karşılandığını aktararak "Bugün güneşli bir gün. Karardan memnunum." diye konuştu.

Karadzic'e müebbet cezası Bosnalıları sevindirdi

''AİLEMDEN 42 KİŞİYİ KAYBETTİM''

Srebrenitsalı Aisa Omerovic ise Srebrenitsa'da yaşayan anneler için soykırımın hala sürdüğünü belirterek, "Bunu ancak orada yaşayanlar bilir. Srebrenitsa'ya kaybettiğim oğullarımı ve ailemden 42 kişiyi yalnız bırakmamak için döndüm. Karardan memnunum, ancak Karadzic tüm Bosna Hersek'te soykırım yaptı." ifadelerini kullandı.

Karadzic'e müebbet cezası Bosnalıları sevindirdi

Yaklaşık üç yıldır süren temyiz davasında Karadzic, Srebrenitsa'daki soykırımın yanı sıra Bosna Savaşı'nda işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan da sorumlu tutuldu.

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