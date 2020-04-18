Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama

Fatih Karagümrük’te mahalle sakinleri sağlık çalışanlarına olan desteklerini farklı bir yöntemle ifade etti.
SAĞLIK EKİPLERİNİ FUTBOL TAKIMI GİBİ KARŞILADILAR
Evlerinin pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, sağlık çalışanları mahalleye girdiği sırada meşale yaktı. Vatandaşların aynı anda yaktığı meşaleler tüm mahalleyi aydınlattı.
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi destek
Mahallede coşku dolu anlar yaşanırken sağlık çalışanları hem şaşırdı hem duygulandı.
Karagümrüklüler sağlık çalışanlarına çiçek taktim ederek dakikalarca alkışladı.