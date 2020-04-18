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Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama

Fatih Karagümrük'te mahalle sakinleri, sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin penceresine çıkarak onlarca meşale yaktı

İHA |
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Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama

Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama

Fatih Karagümrük’te mahalle sakinleri sağlık çalışanlarına olan desteklerini farklı bir yöntemle ifade etti.

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Evlerinin pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, sağlık çalışanları mahalleye girdiği sırada meşale yaktı. Vatandaşların aynı anda yaktığı meşaleler tüm mahalleyi aydınlattı.

Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi destek

Mahallede coşku dolu anlar yaşanırken sağlık çalışanları hem şaşırdı hem duygulandı.

Karagümrüklüler sağlık çalışanlarına çiçek taktim ederek dakikalarca alkışladı.

Karagümrük’te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek -1

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