1 Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama Fatih Karagümrük'te mahalle sakinleri, sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin penceresine çıkarak onlarca meşale yaktı

2 Karataş'ta esprili 'dezenfekte' videosu Adana'nın Karataş Belediyesince ilçedeki iş yeri ve sokakların dezenfekte edilmesi çalışmaları esprili bir videoyla anlatıldı.

3 Maltepe’de 3 gecekonduda yangın İstanbul Maltepe’de bir gecekonduda çıkan yangın yanındaki iki gecekonduya sıçrarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

4 ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı ABD'de yaşlı bakım evlerinde kalan en az 6 bin 900 kişinin koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

5 Almanya'da film sahnesi gibi soygun Almanya'da siyah giyimli ve maskeli 3 kişi, bir kasabadaki ATM'yi havaya uçurarak soydu.

6 Ambarlı Gümrüğü'nde 211 bin maske ele geçirildi İstanbul'da Ambarlı Gümrüğü'nde, kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek üzere olan, konteynırlarda çok sayıda 211 bin maske, 5 bin 800 beyaz tulum, 3 bin 975 mavi önlük ele geçirildi.