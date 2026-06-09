Karakaya Barajı’nda kontrollü su tahliyesi sürüyor

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi sınırlarında yer alan ve Türkiye’nin enerji üretiminde kritik rol oynayan Karakaya Barajı’nda su tahliyesi kontrollü şekilde sürdürülüyor. Son haftalarda su seviyesindeki yükseliş nedeniyle açılan tahliye kapakları, seviyenin düşmesiyle birlikte yeniden azaltıldı.

Barajda yaşanan su boşaltımı süreci, hem teknik yönü hem de ortaya çıkan görsel manzarayla dikkat çekerken, bölgeyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için ise güvenlik önlemleri kapsamında erişim kısıtlamaları uygulanıyor.

SU SEVİYESİNDEKİ ARTIŞ TAHLİYEYİ GÜNDEME GETİRDİ

Karakaya Barajı’nda son dönemde yağışlar ve havza akışına bağlı olarak su seviyesinde artış yaşandı. Bunun üzerine baraj yetkilileri, olası riskleri önlemek amacıyla tahliye kapaklarını açarak kontrollü su boşaltımına başladı.

Geçtiğimiz ay 6 kapağın aktif hale getirilmesiyle birlikte 173 metre seviyesinden su tahliyesi gerçekleştirilmiş, bu durum baraj çevresinde etkileyici bir görüntü oluşturmuştu.

GÖRSEL YOĞUNLUK ZİYARETÇİ AKINI GETİRDİ

Tahliye sürecinin başlamasıyla birlikte baraj çevresinde oluşan su akışı ve manzara, bölge halkı ve doğa meraklılarının ilgisini çekti. Çok sayıda vatandaş Karakaya Barajı’nı ziyaret ederek bu doğal ve teknik süreci yerinde gözlemledi.

Ancak artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle güvenlik risklerinin oluşabileceği değerlendirilerek yetkililer tarafından baraj bölgesine girişler geçici olarak sınırlandırıldı.

GÜVENLİK NEDENİYLE ZİYARETLER YASAKLANDI

Yetkililer, su tahliyesi sırasında oluşabilecek ani su debisi değişimleri ve olası riskler nedeniyle baraj alanına vatandaş girişlerini yasakladı. Alınan önlemlerin tamamen can güvenliğini koruma amacı taşıdığı belirtildi.

Baraj çevresinde güvenlik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü ve yasağın süresiz değil, kontrollü tahliye süreciyle birlikte yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

TAHLİYE KADEME KADEME AZALTILIYOR

Günlerdir devam eden su tahliyesi sürecinde, barajdaki su seviyesinin normale yaklaşmasıyla birlikte açılan kapak sayısı da düşürüldü. İlk etapta 6 kapakla yürütülen tahliye işlemi, seviyenin düşmesiyle birlikte 2 kapak seviyesine kadar indirildi.

Yetkililer, su seviyesinin önümüzdeki günlerde hedeflenen normal aralığa ulaşması halinde tahliye işleminin daha da azaltılarak kontrollü şekilde sonlandırılacağını belirtiyor.

ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN STRATEJİK ÖNEM

Türkiye’nin enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan Karakaya Barajı, hidroelektrik kapasitesiyle ülkenin en kritik altyapı projeleri arasında yer alıyor. Barajda yürütülen su yönetimi çalışmaları, hem enerji üretim dengesinin korunması hem de taşkın risklerinin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.