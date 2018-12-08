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Karakol komutanının arabası tırın altında kaldı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpıştığı kazada jandarma karakolu komutanı hayatını kaybetti, eşi ve 2 oğlu ağır yaralandı.

İHA | 08.12.2018 - 19:11..
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Malatya-Gölbaşı karayolu Sürgü Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 2 gün önce izne ayrıldığı öğrenilen Sürgü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Kaan Şafak’ın kullandığı 03 PC 620 plakalı otomobil, Sürgü Mahallesi’nde sürücüsü öğrenilemeyen 27 LM 069 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada araçta sıkışan sürücüsü Kaan Şafak  ile eşi Serap Şafak, çocukları Kerem Aykan  ve Kuzey Emir  itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada Astsubay Başçavuş Kaan Şafak olay yerinde hayatını kaybederken, eşi ve 2 çocuğu ise ambulansla Malatya’ya sevk edildi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazada yaralanan Serap Şafak ile iki oğlunun ise durumlarının ağır olduğu ve hayati risklerinin devam ettiği öğrenildi.
Karakol komutanının arabası tırın altında kaldı

Karakol komutanının arabası tırın altında kaldı

Karakol komutanının arabası tırın altında kaldı

Karakol komutanının arabası tırın altında kaldı

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