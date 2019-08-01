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Karakola bıçakla girip beni vurun diye bağırdı

ABD'nin New York şehrine bağlı Brooklyn bölgesinde eli bıçaklı bir kişi polis merkezine girerek polislerden kendisini vurmasını istedi.

AA | 01.08.2019 - 03:35..
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New York Polis Deparmanı (NWPD) tarafından atılan bir tweet'te, Brooklyn bölgesinde bir polis merkezine elinde uzun bir bıçakla pazar sabahı yerel saatle 08.30 sularında giren şahsın, polislerden kendisini vurmasını istediği bildirildi.

NYPD, 26 yaşındaki Starlin Lopez'in polis tarafından elektroşok tabancası kullanılarak etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Karakola bıçakla girip beni vurun diye bağırdı

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