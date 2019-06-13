Karakollara güven masası geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödülleri ve Motosiklet Teslim Törenine' katıldı.

Burada konuşma yapan Soylu, İstanbul'da 2'si jandarmada olmak üzere toplam 32 polis merkezi amirliği oluşturulacağını bildirerek, "Karakollarımızda güven masası oluşturuyoruz. Buraya tüm Türkiye'ye yönelik 3 bin kadın polisimizi alacağız ve onları da iyi eğiteceğiz.

KADIN POLİSLER YÖNLENDİRECEK

Vatandaşımız karakolumuza girdiği andan itibaren kadın polislerimizle ve onların yönlendirmeleriyle karşı karşıya kalacaklar.





Mezun olan 2 bin 500 evladımızın 2 binini İstanbul'a verdik. Ağustos ayı sonunda 3 bin-3 bin 500 arası daha vereceğiz. 3 bin kadın polisimizden İstanbul'daki karakollara vereceğiz. Önümüzdeki günlerde bin 200 bekçiyi İstanbul'a vereceğiz. 55 bin rakamının üzerine çıkacağız inşallah. 500 trafik polisi eğitildi, tekrar görevlerine başlamış oldular." bilgisini verdi.