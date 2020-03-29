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Karaköy sahiline balık tutma yasağını deldiler

İstanbul Karaköy sahilinde yasağa rağmen iki vatandaşın balık tuttuğu görüldü.

DHA | 29.03.2020 - 06:18..
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle olta balıkçığı yasaklandı.

YASAĞA RAĞMEN BALIK TUTTULAR

İstanbul'da polis ve zabıta ekipleri Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına karşı nöbet tutmaya başladı. Fakat Karaköy sahilinde yasağa rağmen iki vatandaş, balık tutmak için oradaydı.

Karaköy sahiline balık tutma yasağını deldiler

"KOVANA KADAR BURADAYIZ"

Balık tutan vatandaşlarn biri yasağı bildiğini, fakat yine de balık tutmaya geldiğini söyleyerek, “Balık tutmaya geldim. Yasaklandığını duyduk ama ne yapalım? Geldik, polisler gelene kadar yarım kilo, 1 kilo çekebilirsek, çekip gideceğiz. Kovana kadar buradayız yani. Koronavirüsün biz çok abartıldığını düşünüyoruz. Bu kadar çok abartmaya gerek yok. Salgın var ama bu kadar fazla abartmaya gerek yok" dedi.

Karaköy sahiline balık tutma yasağını deldiler

Karaköy sahiline balık tutma yasağını deldiler

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