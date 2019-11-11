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Karaköy'de cami yanında bir erkek cesedi bulundu

İstanbul Karaköy’deki Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami yanında sabaha karşı bulunan cansız erkek bedeni polis ekiplerini harekete geçirdi.

REUTERS | 11.11.2019 - 08:06..
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İstanbul Beyoğlu İlçesi Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemeraltı Caddesi'nde bulunan Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa Cami yanındaki Hamam SokaK'ında sabah saat 06.00 sıralarında, çevredeki vatandaşlar yerde bir erkek cesedinin olduğunu gördüler.

Karaköy'de cami yanında bir erkek cesedi bulundu

CANSIN ERKEK BEDENİNDE KIRIKLARA RASTLANDI

Vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan erkek şahsın öldüğünü tespit etti. Ekipler, cansız erkek bedeninin üstünde herhangi bir kimlik bulamadı. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki kameraları ve şahsın ölüm sebebini araştırmak için çalışmalara başladı. Ekipler, cansız erkek bedeninde kırıklara rastladı. Polis ekipleri, şahsın intihar mı ettiği ya da başka bir sebepten dolayı öldüğünü araştırmak için çalışmalara başladı.

Karaköy'de cami yanında bir erkek cesedi bulundu

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