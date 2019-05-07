Karaköy’de İspanyol ve Fransız turistlerin tramvay kavgası

Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyoğlu Karaköy istasyonunda meydana gelen olayda, İspanya uyruklu erkek turistle, Fransa uyruklu kadın turistlerin olduğu grup arasında tramvay sırası nedeniyle tartışma çıktı.

İSPANYOL TURİST FRANSIZA YUMRUK ATTI

Tramvayda başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine İspanyol turist, Fransız kadına İngilizce küfür etti. Bunun üzerine çıkan kavgada İspanyol turist, Fransız kadına yumruk attı. Başına darbe alan kadının çığlıkları sonrasında tramvayda bulunan vatandaşlar, saldırgan turisti dışarı çıkardı ve istasyondaki güvenlik görevlilerine teslim etti.

ÖNCE KAVGA ETTİLER SONRA BARIŞTILAR

Görevliler, turisti o esnada olay yerine yakın olan polis ekiplerinin yanına götürdü. Darbedilen Fransız kadın turist, polise ertesi gün İstanbul’dan ayrılacaklarını söyleyerek, saldırgan turistin kendisine özür dilemesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi. Bunun üzerine taraflar bir araya getirildi ve turist kadından özür diledi. Bu şekilde tatlıya bağlanan tartışmanın ardından turistler, olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İspanyol ve Fransız turistlerin tramvay kavgası VİDEO