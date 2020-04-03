Karaman'da 116 cezaevi personeli yurda yerleştirildi

Adalet Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında, cezaevlerinde görev yapan personellerin kurum idarelerince belirlenen süreler sonunda evlerinde değil, izole edilen barınma yerlerinde kalacaklarını açıklamasının ardından uygulama başladı.

116 PERSONEL YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Bu kapsamda Karaman'da 116 cezaevi personeli, kendilerine tahsis edilen Necati Yeniel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin yurduna yerleştirildi.

EVDE KAL ÇAĞRISI YAPTILAR

Cezaevi personeli bu gece kaldıkları yurdun pencerelerine çıkarak Türkiyem türküsü eşliğinde Türk bayrağı açıp alkış tutarak ‘Evde kal’ çağrısı yaptı. Bazı cezaevi personeli de bizler iyiyiz diyerek ailelerine el sallayarak selam gönderdi.

PERSONELLER EVLERİNE GİTMEYEREK CEZAEVLERİNE YURTTAN GİDECEK

Adalet Bakanlığı, koronavirüsün cezaevlerine sıçramaması için aldığı tedbirler kapsamında bundan sonra cezaevi personeli, evlerine gitmeyerek kendileri için izole edilen yurtlardan servislerle cezaevlerine gidip gelecekler.