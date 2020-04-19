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Karaman'da 20 yaş altı ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan cip, kontrolü kaybederek, seraya girdi.

İHA |
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Karaman'da 20 yaş altı ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Karaman'da, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, iş insanı Lütfi A.’nın (59) kullandığı araç, kavşakta aniden önüne çıkan Y.S. (17) idaresindeki otomobile çarptı.

Karaman'da 20 yaş altı ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

OTOMOBİLLE İŞ YERİNE DALDI

Direksiyon kontrolünü kaybeden Lütfi A., cadde üzerinde bulunan fidan satışının yapılan iş yerine daldı.

Kazada kimse yaralanmazken, her iki araç ile fidanlıkta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Karaman'da 20 yaş altı ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ehliyeti bulunmayan ve sokağa çıkma kısıtlaması 17 yaşındaki Y.S., ise polis merkezine götürüldü.

Kaza yapan araçlar daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Karaman'da 20 yaş altı ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Karaman'da 20 yaş altı ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Karaman'da 20 yaş altı ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

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