taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7047
Euro
6.3672
Altın
1416.85
Borsa
102044.99
Gram Altın
259.841

Karaman'da 30 yıl cezası olan hükümlü evde yakalandı

7 farklı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.U. (44) polis tarafından sahte kimlikle yakalandı

DHA | 25.07.2019 - 21:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri silahlı gasp, adam yaralama gibi 7 farklı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU HAP VE TABANCA ÇIKTI

O.K.U'nun saklandığı evi tespit eden polis, eve operasyon düzenledi. O.K.U., düzenlenen operasyonla yakalandı. O.K.U'nun yapılan üst aramasında 1 adet tabanca, tabancaya ait 15 adet mermi, farklı bir isim adına düzenlenmiş kimlik ve uyuşturu etkisi bulunan haplar ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman'da 30 yıl cezası olan hükümlü evde yakalandı

Karaman'da 30 yıl cezası olan hükümlü evde yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

'Türkiye, S-400'leri NATO işgaline karşı aldı'

250
Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

Şeyh Al Maktum, kaçan eşine nafaka ödeyecek

201
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

250
Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

Merkez Bankası'nda başkan değişti, faiz indi

258
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu birbirlerine bakmadan tokalaştı

168
Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocukların ifadesi

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocukların ifadesi

861
Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Türk diplomat için TSK ve MİT'ten ortak operasyon

405
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir