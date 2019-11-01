Karaman'da alkollü adam oğlunu göğsünden bıçakladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda güreş branşında başarılı olan sporcularla bir araya geldi.

Gelecek yıl satışa çıkacak iPhone 12 serisinin 5G desteğine sahip olması, telefonların fiyatlarına da yansıyacak.

İstanbul'da bir hastanenin çatısına çıkarak intihar etmek isteyen İbrahim Akın, ekipler tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

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OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören ile görüşüyor

Mesleki emeklilik fonu OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri TOTAL ve M Oil operasyonlarını satın almak için Demirören Holding ile görüşmelere başladı.