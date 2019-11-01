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Karaman'da alkollü adam oğlunu göğsünden bıçakladı

Tartıştığı oğlunu göğsünden bıçaklayan adam, alkolün etkisiyle bıçakladığını söyledi.

DHA | 01.11.2019 - 16:43..
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Karaman'da tartıştığı oğlu Behçet T.'yi (23) göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Mustafa T. (53), sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çeltek Mahallesi 495 Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre işçi emeklisi Mustafa T., eve alkollü halde geldi. Bu duruma oğlu Behçet T., tepki gösterdi. Baba-oğul arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Mustafa T., oğlunu göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Behçet T., diğer aile üyelerinin çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Behçet T., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

''PİŞMANIM''

Gözaltına alınan Mustafa T. ise 2,52 promil alkollü çıktı. İfadesinde ''Alkolün etkisiyle tartışıp bıçakladım. Pişmanım.'' diyen Mustafa T., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Mustafa T.'nin adliyeye getirildiği sırada yanına gelen kızı Dursun T., "Babam" diyerek sarılıp, ağladı.  Mustafa T. de duygulandı.

Oğlunu göğsünden bıçakladı 'Alkolün etkisiyle bıçakladım' dedi -1



Oğlunu göğsünden bıçakladı 'Alkolün etkisiyle bıçakladım' dedi -3

Oğlunu göğsünden bıçakladı 'Alkolün etkisiyle bıçakladım' dedi -4

Oğlunu göğsünden bıçakladı 'Alkolün etkisiyle bıçakladım' dedi -6

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