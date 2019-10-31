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Karaman'da alkollü baba oğlunu bıçakladı

Karaman'da bir baba tartışığı oğlunu karnından bıçakladı. Ağır yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.

İHA | 31.10.2019 - 23:22..
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Karaman'ın Çeltek Mahallesi 495. Sokak'ta akşam saat 20.45 sıralarında, eve alkollü geldiği ileri sürülen baba M.T. (60) ile oğlu Behçet T. (23) arasında tartışma çıktı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.T, eline geçirdiği bıçakla oğlunu karnından yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Behçet T., çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Behçet T’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olaydan sonra baba M.T’yi gözaltına alınarak Polis Merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da alkollü baba oğlunu bıçakladı

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