Karaman'da alkollü baba oğlunu bıçakladı

2

Üç bakan kadına şiddetle mücadele için toplantı yaptı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İçişleri Bakanı Soylu ve Adalet Bakanı Gül, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetle mücadele için görüştü.