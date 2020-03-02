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Karaman'da araç içerisindeki gruba silahlı saldırı

Karaman'da otomobil içerisindeki 4 kişiye başka bir otomobilden düzenlendi.

İHA | 02.03.2020 - 07:40..
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Karaman'ın Piri Reis Mahallesi Şehit Erdal Şen Caddesi üzerinde, market önünde beklemekte olan otomobile caddeden geçmekte olan başka bir otomobilden av tüfeğiyle üç el ateş edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Silahla ateş edilen otomobil hızla bölgeden kaçarken, duran otomobilin içinde bulunan A.E.Ö. (28), E.K. (29), B.Ö. (28) ve S.G. (22) isimli şahıslar vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralılardan biri ambulansla diğer 3 kişide kendi araçlarıyla Karaman Devlet Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı caddeyi kısa süreliğine şerit çekerek trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı. Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karaman'da araç içerisindeki gruba silahlı saldırı

Karaman'da araç içerisindeki gruba silahlı saldırı

Karaman'da araç içerisindeki gruba silahlı saldırı

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