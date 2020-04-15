Karaman'da bekçilerden elinde tüfekle kaçan şahıs yakalandı

Karaman'da Fenari Mahallesi'nde elinde pompalı tüfekle dolaşmakta olan ve isimi belirlenemeyen bir kişi, devriye gezen gece bekçilerini görünce kaçmaya başladı.

KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

Şahsı yakalamak için peşinden giden bekçiler, polis ekiplerinden de destek istedi.

Ekipler tarafından bölge güvenlik kontrolüne alınırken, kovalamaca sonucu yakalanan şahıs Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezi'ne götürüldü.

Şüphelinin kaçarken boş bir alana attığı tüfek, ekipler tarafından ele geçirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da elinde tüfekle bekçilerden kaçan şahıs yakalandı ViDEO