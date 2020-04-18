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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

İHA |
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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'ın Sakabaşı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü.

ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLA YARALANDI

Bıçaklı kavgada Murat S.(46) vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı cadde ile kaldırım üzerinde bulunan bıçakta inceleme yaptı.

Polis, kavgaya karışarak kaçan kişileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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