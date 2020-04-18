1 Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

2 ABD medyası karantina karşıtı propaganda yapıyor ABD’de Trump hükümetine olan sempatisiyle tanınan Dr. Phil, canlı yayında ulusal karantinanın gereksiz olduğunu vurgulayarak bunun ekonomiyi büyük riske atacağını söyledi.

3 Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs uygulaması kullanıma açıldı Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıcıların hizmetine sunulması planlanan koronavirüs uygulaması Hayat Eve Sığar, Android ve iOS için yayınlandı.

4 Beşiktaş'ta 'borçsuzluk kağıdı' krizi UEFA'ya verilecek olan borçsuzluk kağıdını oyunculara imzalatmak zorunda olan Beşiktaş, takımdan ayrılan Vagner Love ve Aras'tan istediği cevabı alamadı. Yönetim ayrıca Roco kriziyle de uğraşıyor.

5 NASA, 10 yıl sonra ilk kez ABD'den uzaya astronot gönderecek NASA, 2011 yılından sonra ilk defa ABD topraklarından, dünya yörüngesine içinde astronot bulunan mekik fırlatacağını duyurdu

6 İçişleri Bakanlığı yasağa uymayanlara ceza yağdırdı Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nda 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem gerçekleştirildi.