Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'ın Sakabaşı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle bıçaklı kavgaya dönüştü.
ÇIKAN KAVGADA BIÇAKLA YARALANDI
Bıçaklı kavgada Murat S.(46) vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
Olay yeri inceleme ekibi kavganın yaşandığı cadde ile kaldırım üzerinde bulunan bıçakta inceleme yaptı.
Polis, kavgaya karışarak kaçan kişileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.