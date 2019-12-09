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Karaman'da bir adam kesilen ağacın altında kaldı

Ermenek ilçesinde, amcasının oğlu Kazım Bıçkın'ın kestiği ağacın altında kalan Mustafa Bıçkın, yaşamını yitirdi.

DHA | 09.12.2019 - 15:24..
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde bulunan Evsin Köyü'nde, Mustafa Bıçkın ve kuzeni Kazım Bıçkın, ormanlık alanda ömrünü tamamlamış ağaçları motorlu testereyle kesmeye başladı.

Kazım Bıçkın'ın kestiği ağaçlardan biri kuzeni Mustafa Bıçkın'ın üzerine devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağacın altında kalan Bıçkın, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Bıçkın'ın cansız bedeni otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Kazım Bıçkın da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü

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