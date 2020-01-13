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Karaman'da bir kadın sokak bıçaklı saldırıya uğradı

Karaman'da bir kadın yürüyerek evine giderken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğraması sonucu yaralandı.

DHA | 13.01.2020 - 08:07..
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Karaman'ın Yeni Mahalle Mara yolunda saat 23.30 sıralarında, Dilek S., bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra evine gitmek için yola çıktı.

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Yolda yürüdüğü sırada iddiaya göre yanına yaklaşan bir kişi belirlenemeyen nedenle bıçakla saldırdı. Kalçasından bıçaklanan Dilek S. kanlar içerisinde birkaç sokak yürümeye çalıştı, ardından da polisi arayıp yardım istedi.

Saldırgan da hızla uzaklaştı.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Dilek S.'nin yapılan alkol testinde 2.09 promil alkollü olduğu belirlendi. Tedavi altına alınan Dilek S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Karaman'da bir kadın sokak bıçaklı saldırıya uğradı

Karaman'da bir kadın sokak bıçaklı saldırıya uğradı

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