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Karaman'da bir kişi tartışığı şoföre silah ile ateş etti

Karaman’da bir kişi tartıştığı servis şoförünü silahla vurarak yaraladı.

İHA | 15.11.2019 - 04:47..
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Karaman Bahçelievler Mahallesi 1129. Sokak’ta bulunan halı saha yanında akşam saat 21.00 sıralarında, servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen Nasuh F. (44) ile Hüseyin K. (44), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Karaman'da bir kişi tartışığı şoföre silah ile ateş etti

OMZUNDAN VURDU

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K. tabanca ile Nasuh F.’ye bir el ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Omzuna isabet eden tek kurşunla yaralanan Nasuh F., ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan Hüseyin K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karaman'da bir kişi tartışığı şoföre silah ile ateş etti

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