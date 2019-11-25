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Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

Karaman'da yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

İHA | 25.11.2019 - 02:44..
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Karaman-Konya kara yolu üzerinde saat 23.50 sıralarında, Hasan B. (30) yönetimindeki otomobil, Otogar Köprülü Kavşağı'nın alt geçit girişine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir yön levhasına çarptı.

Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapanan alt geçit otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

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