Karaman'da bir sürücü yön levhasına çarptı

Karaman-Konya kara yolu üzerinde saat 23.50 sıralarında, Hasan B. (30) yönetimindeki otomobil, Otogar Köprülü Kavşağı'nın alt geçit girişine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki demir yön levhasına çarptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan güçlükle çıkarılan sürücü, daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapanan alt geçit otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.