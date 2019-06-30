Karaman'da çay bahçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Karaman'ın Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Avcı, arkadaşlarıyla oturduğu çay bahçesinde aralarında husumet olan O.K. ile karşılaştı.
İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.
REŞİT OLMAYAN ÇOCUK SİLAHI ATEŞLEDİ
O.K., bu sırada üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Avcı'ya ateş etti. Bacağından vurularak yaralanan Avcı, kanlar içinde yere yığıldı.
BACAĞINDAN YARALANAN ŞAHIS HASTANEDE
O.K. ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının Karaman Devlet Hastanesi'ne götürdüğü İbrahim Avcı, tedaviye alındı. O.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.