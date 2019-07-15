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Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Düğün salonunda, iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle davetliler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi ise darbedildi.

DHA | 15.07.2019 - 00:50..
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Karaman'da bir düğün salonunda kavga meydana geldi.

Konvoy halinde düğün salonuna gelen davetliler arasında iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle tartışma başladı.

Tartışma, diğer davetlilerin de karışması üzerine kavgaya dönüştü.

4 YARALI

Kavga sırasında davetlilerden Mehmet K. ve akrabası İbrahim K., kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Savaş Y. ve Cengiz A. ise darbedildi.

Olayın ardından ihbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken, düğün de devam etti. 
Polis, kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı


Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

Karaman'da düğün salonunda kavga: 4 yaralı

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