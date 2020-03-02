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Karaman'da evin penceresinden düşen genç ağır yaralandı

Bir binanın 3. katından düşen genç sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA | 02.03.2020 - 10:53..
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Karaman'da yaşayan Ünal Şahin bir apartmanın 3. katındaki evlerinin penceresinden zeminde bulunan iş yerinin demir tentesine düştü.

Karaman'da evin penceresinden düşen genç ağır yaralandı

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

Durumu gören vatandaşlar, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımı ile tenteye çıkan sağlık görevlileri, yaralıya müdahale etti.

Karaman'da evin penceresinden düşen genç ağır yaralandı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İtfaiye ekipleri tentenin bulunduğu yere yangın merdivenini uzatarak yaralıyı sedyeye koydu.

Aşağıya indirilen yaralı, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Karaman'da evin penceresinden düşen genç ağır yaralandı

Karaman'da evin penceresinden düşen genç ağır yaralandı

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