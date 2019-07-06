taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Karaman'da iç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı

32 yaşındaki şahıs, jandarmaya yakalanmamak için iç çamaşırına sakladığı ateş alınca, kasığından yaralandı.

DHA | 06.07.2019 - 11:33..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Niğde'den Karaman'a gelen Ahmet Akkuş, jandarmanın kontrol noktasını fark edince, otomobilin torpidosundaki ruhsatsız tabancayı iç çamaşırının içine gizledi.

Ahmet Akkuş jandarma uygulama noktasını geçtikten sonra tabancayı çıkarmak istedi. Ancak bu sırada tabanca ateş aldı, Ahmet Akkuş kasığından yaralandı.

İÇ ÇAMAŞIRINDAKİ SİLAH PATLADI

Arkadaşı Muzaffer Sağ'ın ihbarı üzerine gelen ambulansla Ahmet Akkuş, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından Ahmet Akkuş'un kullandığı otomobilde detaylı inceleme yaptı. Araçta bulunan ruhsatsız tabanca ve mermi kovanı muhafaza altına alındı.

Karaman'da iç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı

Karaman'da iç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı

Karaman'da iç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı

Karaman'da iç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı

Karaman'da iç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı

Karaman'da iç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

298
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

443
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

109
Gürcistan'ın elektrikli otomobili

Gürcistan'ın elektrikli otomobili

477
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

7
Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

45
Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir