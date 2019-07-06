Karaman'da iç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı

KKTC'nin uluslararası tanınması için harekete geçen Türkiye, Fransa-Monaco modeli üzerinde düşünmeye başladı.

32 yaşındaki şahıs, jandarmaya yakalanmamak için iç çamaşırına sakladığı ateş alınca, kasığından yaralandı.

Araç kliması arıza yapan şehiriçi şoförü Okan Can, ev tipi klimayı bagajına monte ettiği midibüste çalıştırdı. Hayallerindeki gibi tasarruf etmeyi başardı.

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Lille Kulübü: Yusuf Yazıcı ile anlaştık

Lille Başkanı Gerard Lopez, Yusuf Yazıcı ile el sıkıştıklarını ancak Trabzonspor'la henüz anlaşma sağlayamadıklarını açıkladı.