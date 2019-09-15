Karaman’da iki genç mısır tarlasında baygın halde bulundu

Mısır tarlasında baygın kişileri görenler, hemen ekiplere haber verdi.
ALKOLDEN MISIR TARLASINDA BAYILDILAR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 16-17 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve üzerlerinde kimlik bulunmadığı için isimleri öğrenilemeyen 2 gencin, aşırı derecede alkol almalarından dolayı baygın olduklarını tespit etti.
TEDAVİ EDİLİYORLAR
Kendinde olmayan gençler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.