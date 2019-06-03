Karaman'da işçi yük asansörü ile duvar arasında sıkışıp öldü

Tüyler ürperten olay, saat 00.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir marketin deposunda yaşandı.

Yük asansörüne binen market çalışanı kurtarılamadı.

YÜK ASANSÖRÜNE BİNMEK İSTEDİ

Geçen yıl eşinden boşanan 2 çocuk babası Yunus Durmaz, çalıştığı markette mesai bitiminde depoyu kontrol etti. Ardından da yük asansörüne binmek istedi. Ancak aniden hareket eden asansör ile duvar arasında sıkıştı. Durmaz'ın sıkıştığını fark eden market çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

2 ÇOCUK BABASI MARKET ÇALIŞANI DUVARDA SIKIŞIP ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Durmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yunus Durmaz'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Marketin, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle fazla mesai yaptığı öğrenildi.





















