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Karaman'da kaçak sigara operasyonu

Karaman'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda, 3 bin 15 adet kaçak tütün sarma kağıdı, 390 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 06.03.2020 - 01:19..
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Karaman Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Z.B. ve M.Y isimli şahısların kaçak sigara sattığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramada 3 bin 15 adet kaçak tütün sarma kağıdı, 390 bin boş sigara makaronu ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Karaman'da kaçak sigara operasyonu

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