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Karaman'da köylerde hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Karaman'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1’i kadı 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 10.12.2019 - 02:45..
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Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, son bir hafta içerisinde merkeze bağlı köylerde bağ evleri ve sulama kuyularında yaşanan hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Karaman'da köylerde hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Köyleri sıkı takibe alan jandarma, Kılbasan köyü yakınlarında bulunan bir bağ evinde S.K. (36), H.Y. (30), R.K. (28) ve A.B'yi (27) hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Karaman'da köylerde hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Zanlıların, merkeze bağlı Hamidiye, Osmaniye, Kılbasan, Göztepe, Yeşildere ve Kızık köylerinde toplam 21 hırsızlık olayına karıştıkları öğrenildi.

Karaman'da köylerde hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

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