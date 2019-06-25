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Karaman'da omzunda kurşun yarasıyla 4. kattan düştü

Apartmanın 4. katından havalandırma boşluğuna düşen 1 kişi, ağır yaralandı.

İHA | 25.06.2019 - 08:40..
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Karaman’ın Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın sakinleri, silah seslerinin ardından bir şahsın havalandırma boşluğuna düştüğünü gördü.

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKARILDI

112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi ile itfaiye ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ismi Bektaş S. (20) olduğu öğrenilen kişiyi havalandırma boşluğunda yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıs, itfaiye ekibi tarafından düştüğü havalandırma boşluğundan çıkarılarak ambulansa alındı.

Karaman'da omzunda kurşun yarasıyla 4. kattan düştü

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Bektaş S.’nin omuzunda iki kurşun yarasının olduğu tespit edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı apartmanda çalışma yaptı.

Karaman'da omzunda kurşun yarasıyla 4. kattan düştü

Karaman'da omzunda kurşun yarasıyla 4. kattan düştü

Karaman'da omzunda kurşun yarasıyla 4. kattan düştü

Karaman'da omzunda kurşun yarasıyla 4. kattan düştü

Karaman'da omzunda kurşun yarasıyla 4. kattan düştü

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