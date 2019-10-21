Karaman'da park halindeki araç yandı

Akşam saat 21.30 sıralarında Karaman Yeni Mahalle 302. Sokak’ta sahibi henüz öğrenilemeyen kamyonetten dumanlar çıkmaya başladı.
ÇEVREDEKİLER FARKETTİ
Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekibi, koltuğu tutuşan kamyonetin kapılarını açarak söndürdü. Yangının vatandaşlar tarafından erken fark edilmesi kamyonetin tamamen yanmasını önledi. Yangın nedeniyle kamyonette küçük çaplı hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.